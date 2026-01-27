Donald Trump ha modificato la sua strategia sull’immigrazione negli Stati Uniti, rimuovendo gli agenti ICE da Minneapolis. Questa decisione segue l’incidente che ha portato alla morte di Alex Pretti, avvenuto per mano di agenti federali della Border Patrol. La scelta riflette una nuova linea di governo e potrebbe influenzare le future politiche di contrasto all’immigrazione illegale in Minnesota.

(Adnkronos) – Donald Trump cambia strategia. Dopo l’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, da parte di agenti federali della Border Patrol, cambia l’approccio del presidente degli Stati Uniti nel contrasto all’immigrazione illegale in Minnesota. La svolta principale è rappresentata dall’invio di Tom Homan, ‘lo zar dei confini’, il funzionario a cui Trump ha affidato la missione di blindare il confine meridionale. Homan ha alle spalle un’esperienza di agente di carriera dell’Ice, l’agenzia federale per il contrasto all’immigrazione illegale che ha anche diretto. La presenza di Homan a Minneapolis indica la necessità di un cambio di direzione dopo le violenze delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Minneapolis, Trump cambia strategia: via gli agenti Ice

Approfondimenti su Minneapolis Trump

Donald Trump sta considerando una riduzione degli agenti Ice in Minnesota, secondo il governatore Tim Walz.

Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli e originaria del Colorado, è stata recentemente uccisa a Minneapolis da agenti federali dell’immigrazione (Ice).

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Minneapolis Trump

Argomenti discussi: Trump cambia idea sull'immigrazione, nuovo piano: la frenata del presidente; Trump apre al ritiro dell’Ice da Minneapolis e manda lo zar dei confini per gestire la crisi; Minneapolis. Trump difende l’ICE, ma cresce il malcontento anche tra i deputati repubblicani; Il tiranno Trump e la sua strategia antidemocratica a Minneapolis.

Minneapolis, Trump cambia strategia: via gli agenti IceIl presidente dialoga con il governatore Walz. In Minnesota arriva Homan, lo 'zar del confine' ... adnkronos.com

Minneapolis, Trump frena: «L’Ice potrebbe ritirarsi». Via Bovino e arriva lo zar dei confini HomanNEW YORK. La crisi che ha sconvolto Minneapolis potrebbe aver imboccato una svolta. Dopo settimane di raid federali, proteste di massa e due morti controverse, emergono i primi segnali di ... ilmessaggero.it

La Casa Bianca: «Trump non vuole vedere americani feriti o uccisi ma chiede la fine della resistenza e del caos a Minneapolis» - facebook.com facebook

Minneapolis, frenata di Trump: via Bovino e i suoi agenti | E in città manda il fedele Homan x.com