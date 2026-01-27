Minneapolis il passo indietro di Trump Vescovi Usa | si rispetti la vita

In Minneapolis, gli agenti dell’antimmigrazione sono stati ritirati, segnando un passo indietro rispetto alle decisioni di Trump. Le proteste proseguono, accompagnate da arresti e tensioni crescenti. La situazione rimane complessa e richiede attenzione alle dinamiche locali e nazionali.

A Minneapolis annunciato il ritiro degli agenti dell'antimmigrazione dopo la retromarcia di Trump. Intanto però le proteste continuano e anche gli arresti. E dopo l'uccisione del secondo manifestante arriva l'appello dei vescovi statunitensi al rispetto della vita e delle persone. Servizio di Massimiliano Cochi

L’articolo analizza le recenti tensioni a Minneapolis, innescate dalla morte di un infermiere durante un intervento delle forze dell’ordine.

