Minneapolis | Il passo indietro di Trump e l’ossessione dell’homeland security per i terroristi domestici
L’articolo analizza le recenti tensioni a Minneapolis, innescate dalla morte di un infermiere durante un intervento delle forze dell’ordine. Si evidenziano le preoccupazioni crescenti riguardo alle attività dell’ICE e della Border Patrol, e il ritorno dell’attenzione sulla questione dei “terroristi domestici”. Un approfondimento sul clima di tensione e sulle implicazioni di questi eventi per la sicurezza e i diritti civili negli Stati Uniti.
Le tensioni negli Stati Uniti riguardo l’operato dell’ICE ( Immigration and Customs Enforcement ) e della Border Patrol rimangono altissime dopo la morte di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni ucciso sabato scorso da agenti federali a Minneapolis durante un confronto con manifestanti anti-ICE. Le autorità federali sono sotto accusa dopo che i media americani hanno diffuso alcuni filmati smentiscono le prime versioni ufficiali secondo cui Pretti sarebbe stato un “terrorista domestico” armato e aggressivo. Le immagini mostrano infatti che stava filmando gli agenti con il cellulare: successivamente, in una collutazione caotica, l’uomo è stato disarmato e immobilizzato a terra prima di essere colpito più volte alla schiena. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Homeland Security to send hundreds more officers to Minnesota, Noem says
Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di ulteriori centinaia di agenti a Minnesota, in risposta a recenti sviluppi sulla sicurezza pubblica.
Ucraina, Trump compie un altro passo indietro: “La scadenza dell’accordo potrebbe scalare di una settimana”
