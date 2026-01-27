Minneapolis arriva lo Zar dei confini Obama lo premiò per 500mila deportazioni
In Minneapolis, un funzionario federale ha ricevuto il riconoscimento di Obama per aver effettuato un numero record di deportazioni, ricevendo la più alta onorificenza del governo. Questa decisione ha suscitato attenzione e riflessioni sul tema delle politiche migratorie negli Stati Uniti.
di Valeria Robecco – Donald Trump punta su Tom Homan per smorzare l’escalation in Minnesota, divenuto il fulcro della massiccia agitazione contro gli agenti dell’Ice seguita all’uccisione a Minneapolis di Alex Pretti e Renee Good, entrambi cittadini americani. Lo zar del confine della Casa Bianca è considerato il falco delle deportazioni, ma chi per primo lo ha messo alla guida del dipartimento per le espulsioni dell’Ice è stato Barack Obama, e proprio il presidente democratico gli ha conferito la più alta onorificenza per un funzionario federale come riconoscimento per il numero record di rimpatri (500mila). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
