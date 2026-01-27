In Minneapolis, un funzionario federale ha ricevuto il riconoscimento di Obama per aver effettuato un numero record di deportazioni, ricevendo la più alta onorificenza del governo. Questa decisione ha suscitato attenzione e riflessioni sul tema delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

di Valeria Robecco – Donald Trump punta su Tom Homan per smorzare l’escalation in Minnesota, divenuto il fulcro della massiccia agitazione contro gli agenti dell’Ice seguita all’uccisione a Minneapolis di Alex Pretti e Renee Good, entrambi cittadini americani. Lo zar del confine della Casa Bianca è considerato il falco delle deportazioni, ma chi per primo lo ha messo alla guida del dipartimento per le espulsioni dell’Ice è stato Barack Obama, e proprio il presidente democratico gli ha conferito la più alta onorificenza per un funzionario federale come riconoscimento per il numero record di rimpatri (500mila). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Minneapolis, arriva lo “Zar dei confini”. Obama lo premiò per 500mila deportazioni

In risposta alle recenti decisioni politiche, Donald Trump ha annunciato l’invio di Tom Homan a Minneapolis, nominato come «zar delle frontiere».

La città di Minneapolis si prepara a un cambiamento con l’uscita del capo Border Patrol, in seguito alla morte di Alex Pretti.

