Minneapolis arriva lo Zar dei confini Obama lo premiò per 500mila deportazioni

Da imolaoggi.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Minneapolis, un funzionario federale ha ricevuto il riconoscimento di Obama per aver effettuato un numero record di deportazioni, ricevendo la più alta onorificenza del governo. Questa decisione ha suscitato attenzione e riflessioni sul tema delle politiche migratorie negli Stati Uniti.

di Valeria Robecco – Donald Trump punta su Tom Homan per smorzare l’escalation in Minnesota, divenuto il fulcro della massiccia agitazione contro gli agenti dell’Ice seguita all’uccisione a Minneapolis di Alex Pretti e Renee Good, entrambi cittadini americani. Lo zar del confine della Casa Bianca è considerato il falco delle deportazioni, ma chi per primo lo ha messo alla guida del dipartimento per le espulsioni dell’Ice è stato Barack Obama, e proprio il presidente democratico gli ha conferito la più alta onorificenza per un funzionario federale come riconoscimento per il numero record di rimpatri (500mila). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

minneapolis arriva lo zar dei confini obama lo premi242 per 500mila deportazioni

© Imolaoggi.it - Minneapolis, arriva lo “Zar dei confini”. Obama lo premiò per 500mila deportazioni

Approfondimenti su Minneapolis Zar

Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini

In risposta alle recenti decisioni politiche, Donald Trump ha annunciato l’invio di Tom Homan a Minneapolis, nominato come «zar delle frontiere».

Minneapolis, capo Border Patrol lascerà la città dopo la morte di Alex Pretti: in arrivo Homan, lo ‘zar dei confini’

La città di Minneapolis si prepara a un cambiamento con l’uscita del capo Border Patrol, in seguito alla morte di Alex Pretti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Minneapolis Zar

Argomenti discussi: Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini; Trump caccia Bovino e ritira l’Ice: a Minneapolis arriva lo zar dei confini; Minneapolis, Trump frena: L’Ice potrebbe ritirarsi. Via Bovino e arriva lo zar dei confini Homan; Retromarcia di Trump: apre un’inchiesta sulle uccisioni a Minneapolis e caccia il capo dell’Ice.

minneapolis arriva lo zarMinneapolis, Trump frena: «L’Ice potrebbe ritirarsi». Via Bovino e arriva lo zar dei confini HomanLa crisi che ha sconvolto Minneapolis potrebbe aver imboccato una svolta. Dopo settimane di raid federali, proteste di massa e due morti controverse, emergono i primi segnali di un ... ilmessaggero.it

minneapolis arriva lo zarA Minneapolis arriva lo Zar dei confini. Obama lo premiò per 500mila deportatiTrump invia Homan: Duro ma giusto. Nel 2015 ricevette la medaglia d'onore ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.