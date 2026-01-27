Minneapolis agenti ICE via da area

Il sindaco di Minneapolis ha comunicato che alcuni agenti federali, presenti nella città per operazioni contro l'immigrazione, lasceranno l'area. La decisione segue il tragico intervento che ha causato la morte di due residenti, portando a una riduzione della presenza delle forze federali e a una maggiore attenzione alle dinamiche locali.

7.16 Il sindaco di Minneapolis ha annunciato che a partire da oggi alcuni agenti federali dispiegati dal presidente Usa Donald Trump per operazioni contro l'immigrazione lasceranno la città del Minnesota, dopo che due residenti regolari sono stati uccisi. "Alcuni agenti federali inizieranno a lasciare l'area domani e continuerò a lottare affinché il resto di quelli coinvolti in questa operazione se ne vada", ha scritto su X il sindaco democratico Frey, che ha avuto un colloquio con Trump nelle scorse ore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Minneapolis ICE

Il ministro Tajani ha commentato le recenti immagini provenienti da Minneapolis, evidenziando come tra l’arresto di una persona armata e l’uso della forza letale ci siano differenze sostanziali.

A Minneapolis, durante un'operazione dell'Ice mirata a controlli migratori, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di una donna di 37 anni.

Donna uccisa a Minneapolis da agenti dell’ICE: è protesta negli Stati Uniti

Argomenti discussi: Minneapolis, Trump cede e apre al ritiro dei federali. Uccisione Pretti, agenti ICE cominciano oggi a lasciare Minneapolis; Bovino e agenti della Border patrol lasciano Minneapolis. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina; L'Ice spara e uccide di nuovo. Arriva la Guardia nazionale; Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti Ice.

