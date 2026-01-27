Minacce ed estorsioni per uno scooter sparito arrestati due fratelli

In questo articolo si parla dell’arresto di due fratelli coinvolti in minacce ed estorsioni legate alla scomparsa di uno scooter. La vicenda evidenzia come le tensioni familiari possano sfociare in attività illecite, portando alla misura cautelare. L’episodio, avvenuto recentemente, sottolinea l’importanza della tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Le pretese economiche sono gravitate nel tempo arrivando ad un importo di 8.300 euro di gran lunga superiore al valore di mercato dei due motorini Fratelli contro fratelli. Due giovani, fra i quali uno in carcere, sono stati arrestati dalla polizia per estorsione. I due - entrambi di Nettuno di 25 e 28 anni - hanno minacciato e preteso denaro da altri fratelli per alcuno scooter spariti. Le indagini coordinate dalla procura di Velletri hanno poi portato all'emissione delle due ordinanze di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno, le richieste di denaro sarebbero scaturite dalla presunta “perdita” di due motocicli di loro proprietà, lamentata da uno dei due fratelli, che in quel frangente era ristretto in carcere per un altro reato.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Velletri, due fratelli sono stati arrestati con l'accusa di estorsione, in seguito a richieste di denaro e atti di minaccia legati alla presunta perdita di due motocicli.

