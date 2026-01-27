Mina anticarro ad alta carica esplosiva trovata in una casa a Como | intervento in corso
Una mina anticarro ad alta carica esplosiva è stata trovata in una casa di Como durante lavori di ristrutturazione. Sul posto sono in corso interventi di sicurezza e bonifica da parte delle autorità competenti. La zona è stata evacuata e le operazioni continuano per garantire la sicurezza dei residenti e degli operai.
Intervento di soccorso tecnico urgente in corso a Como, in via Interlegno, per il rinvenimento di una mina anticarro all’interno di un cantiere di ristrutturazione di una privata abitazione.L’ordigno, ad alta carica esplosiva e presumibilmente di fabbricazione tedesca, parrebbe risalire al.🔗 Leggi su Quicomo.it
