Milleproroghe Legambiente | Riaprire i termini per il condono edilizio sarebbe un tragico errore

L’apertura dei termini per il condono edilizio è vista come un errore da Legambiente, che invita a evitare misure che potrebbero favorire l’abusivismo edilizio. È importante mantenere una regolamentazione chiara e responsabile per tutelare il patrimonio urbano e ambientale.

"Riaprire i termini del condono edilizio sarebbe un tragico errore. Ci auguriamo che gli emendamenti con cui si vuole riaprire la sanatoria dell'abusivismo non abbiano alcun seguito". Lo afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, commentando le proposte di modifica al decreto.

