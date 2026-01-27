Mille euro dagli alpini alla scuola primaria di Quarto

Questo articolo descrive il gesto degli alpini di Gossolengo, che hanno donato mille euro alla scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto. Un esempio di solidarietà che testimonia l’attenzione verso l’educazione e il benessere dei giovani.

Una numerosa rappresentanza della sezione alpini di Settima e della Protezione Civile Alpina ha incontrato i giovanissimi studenti Il grande cuore degli alpini. Il grande dono alla scuola primaria “Ilaria Alpi” di Quarto, Gossolengo. Un gesto che si è concretizzato lunedì 26 gennaio: una numerosa rappresentanza della Sezione Alpini di Settima e della Protezione Civile Alpina ha incontrato i giovanissimi studenti, le insegnanti e la Preside Giorgia Antaldi per consegnare direttamente nelle sue mani l’importante cifra di mille euro. Un gesto concreto, che dimostra ancora una volta come gli alpini rappresentino una certezza quando si tratta di supportare il territorio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

