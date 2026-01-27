In un episodio recente a Milano, un ventenne di origine marocchina è stato colpito e ucciso dalla polizia a Rogoredo. La dinamica dell’intervento resta ancora da chiarire, mentre si susseguono le reazioni delle autorità e della comunità locale. È importante seguire gli sviluppi per comprendere meglio i fatti e le eventuali implicazioni.

Non era ancora chiara la dinamica che ha portato alla sparatoria di ieri pomeriggio a Milano (con un uomo di origine marocchina ucciso) che già la Lega e il ministro dell’Interno Piantedosi erano intervenuti per portare solidarietà alle forze dell’ordine. E così quanto accaduto a Rogoredo, periferia di Milano, è già entrato nel dibattito sul nuovo decreto sicurezza. Ieri alcuni poliziotti in borghese, in ricognizione nelle zone di spaccio del boschetto (in parte smantellato) avrebbero aperto il fuoco contro un presunto spacciatore armato, già noto alle forze dell’ordine. i rilievi diranno poi che il ragazzo, 29 anni, aveva in mano una scacciacani a salve. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo

Un episodio di cronaca si è verificato a Rogoredo, Milano, dove un giovane di 20 anni è stato colpito durante un intervento di polizia.

Un giovane di circa 20 anni è rimasto ucciso oggi a Rogoredo, durante uno scontro con le forze dell'ordine.

Sparatoria a Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo

