In un fatto avvenuto a Milano, un poliziotto ha ucciso un ventenne in un’area boschiva legata allo spaccio di droga. Il sindacato Sap sottolinea che l’agente è sotto indagine, ma evidenzia anche le difficoltà nel valutare correttamente l’uso delle armi e le eventuali cause di giustificazione in situazioni di emergenza.

“Restiamo sbalorditi: nello svolgere la nostra funzione veniamo indagati senza valutazioni a priori sull’eventuale sussistenza di cause di giustificazione del reato, come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi. Alla fine i criminali sembriamo noi”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Stefano Paoloni, segretario del Sindacato autonomo di polizia (Sap). Il caso è quello del quartiere Rogoredo, nota zona di spaccio a Milano. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Milano, poliziotto spara e uccide un ventenne nel bosco della droga. Il sindacato Sap: “Agente indagato, ma non possiamo sembrare noi i criminali”

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni ha ignorato un ordine di fermo, estraendo una pistola.

Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana.

