In questa notizia, si racconta di un episodio avvenuto a Milano, dove un poliziotto, avendo riconosciuto un uomo noto con lo pseudonimo di Zack, ha dovuto usare la propria arma per difendersi. L'evento evidenzia le tensioni e le difficoltà incontrate dalle forze dell’ordine nel gestire situazioni di pericolo e di identità riconosciuta durante il servizio.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "L'ho riconosciuto perché era una persona nota al commissariato. Lo chiamavano con lo pseudonimo di Zack. So che di recente era stato fermato da una volante del Commissario, non ci ho mai avuto a che fare". Sono le parole con cui il poliziotto indagato per omicidio volontario risponde al pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia che gli chiede se vedeva in faccia l'uomo di 28 anni a cui ha sparato. Nell'interrogatorio di ieri sera, lunedì 26 gennaio, in Questura l'agente ha ricostruito quanto accaduto in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo, dove intorno alle 17. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano: poliziotto a pm, 'ho visto in faccia l'uomo a cui ho sparato per difendermi'

Approfondimenti su Milano Polizia

In un episodio di legittima difesa, un agente ha sparato per proteggersi da una minaccia imminente.

Dopo oltre quarant’anni di silenzio, Paolo De Chiesa rivela il drammatico episodio che ha segnato la sua vita: un colpo di pistola sparato dalla sua ex compagna, che lo ha colpito in viso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne; Milano, poliziotto spara e uccide un ragazzo. L’agente è indagato per omicidio volontario. Salvini lo difende: Sto con le forze dell’ordine; Agente uccide un 28enne a Milano, il giovane aveva un'arma a salve. Ho avuto paura e ho sparato; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario.

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a MilanoInterrogato dal pm ha dichiarato: 'Ho agito per difesa. Gli avevamo intimato l'alt, ho avuto paura'. La vittima, un 28enne, avrebbe puntato un'arma poi risultata a salve. Il ministro dell'Interno, Pia ... ansa.it

Durante un controllo antidroga nella periferia di Milano, un uomo nordafricano, irregolare e con diversi precedenti, si è avvicinato agli agenti puntando una pistola contro di loro. Un poliziotto, trovandosi davanti a una minaccia concreta, ha reagito per difender - facebook.com facebook

#Donzelli ( #FdI): #Poliziotto che ha sparato a #Milano "Prima la #sinistra chiedeva più #sicurezza, ora in poche ore hanno cambiato e dicono che la #polizia è pericolosa" x.com