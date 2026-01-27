Milano | poliziotto a pm ' ho avuto molta paura senza sicura l' arma puntata di me'

In un episodio recente a Milano, un poliziotto ha condiviso la sua esperienza di paura durante un intervento. Con anni di servizio alle spalle, ha sottolineato come certi momenti improvvisi possano mettere alla prova anche i professionisti più preparati. La testimonianza evidenzia l’importanza della professionalità e della preparazione in situazioni di emergenza.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "Ho avuto molta paura: in tanti anni di servizio, in Polizia qualcosa ho visto ed ho fatto, ma finché non capita uno non ci pensa.ma questa è un'altra cosa". Lo afferma il poliziotto indagato a Milano per omicidio volontario per aver sparato e ucciso un 28enne durante un controllo antidroga in zona Rogoredo. Quando il giovane, noto alle forze dell'ordine con lo pseudonimo di Zack, estrae la pistola e mira contro l'agente in servizio al commissariato di Mecenate, l'agente estrae l'arma per difendersi e spara un solo colpo che risulterà mortale. Nel giubbotto della vittima gli agenti hanno trovato "della sostanza stupefacente, cocaina, eroina e hashish". 🔗 Leggi su Iltempo.it

In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve.

L’intera vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto durante un controllo antidroga a Milano, dove un poliziotto ha sparato uccidendo un giovane di 28 anni.

