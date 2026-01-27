Milano indagato per omicidio agente che ha sparato a 28enne

La notizia riguarda un agente di polizia di Milano, attualmente indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un 28enne marocchino. La vicenda solleva questioni sulla dinamica degli eventi e sulle procedure adottate. Questo caso è oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di chiarire i fatti e garantire trasparenza.

(Adnkronos) – L'agente di polizia che ha sparato al 28enne marocchino a Milano "è indagato per omicidio volontario". Così all'Adnkronos il legale Pietro Porciani, sottolineando che il suo assistito "ha risposto alle domande dell'interrogatorio". La linea difensiva è impostata sulla legittima difesa: "Se non è in questo caso, è difficile trovarlo: uno si trova una pistola puntata contro, non so cosa posso fare". Sul fatto che l'arma fosse a salve, l'avvocato risponde: "Uno non può sapere che fosse a salve". A quanto riferisce l'avvocato Porciani, "addosso al 28enne defunto sono stati trovati vari tipi di stupefacente".

Milano, poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato ed ucciso un 28enne

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.

Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al ventottenne

In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.

