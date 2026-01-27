Milano indagato per omicidio agente che ha sparato a 28enne

La notizia riguarda un agente di polizia di Milano, attualmente indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un 28enne marocchino. La vicenda solleva questioni sulla dinamica degli eventi e sulle procedure adottate. Questo caso è oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di chiarire i fatti e garantire trasparenza.

(Adnkronos) – L'agente di polizia che ha sparato al 28enne marocchino a Milano "è indagato per omicidio volontario". Così all'Adnkronos il legale Pietro Porciani, sottolineando che il suo assistito "ha risposto alle domande dell'interrogatorio". La linea difensiva è impostata sulla legittima difesa: "Se non è in questo caso, è difficile trovarlo: uno si trova una pistola puntata contro, non so cosa posso fare". Sul fatto che l'arma fosse a salve, l'avvocato risponde: "Uno non può sapere che fosse a salve". A quanto riferisce l'avvocato Porciani, "addosso al 28enne defunto sono stati trovati vari tipi di stupefacente".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.

In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.

