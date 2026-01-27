Milano indagato per omicidio agente che ha sparato a 28enne
La notizia riguarda un agente di polizia di Milano, attualmente indagato per omicidio volontario dopo aver sparato a un 28enne marocchino. La vicenda solleva questioni sulla dinamica degli eventi e sulle procedure adottate. Questo caso è oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti, con l’obiettivo di chiarire i fatti e garantire trasparenza.
(Adnkronos) – L'agente di polizia che ha sparato al 28enne marocchino a Milano "è indagato per omicidio volontario". Così all'Adnkronos il legale Pietro Porciani, sottolineando che il suo assistito "ha risposto alle domande dell'interrogatorio". La linea difensiva è impostata sulla legittima difesa: "Se non è in questo caso, è difficile trovarlo: uno si trova una pistola puntata contro, non so cosa posso fare". Sul fatto che l'arma fosse a salve, l'avvocato risponde: "Uno non può sapere che fosse a salve". A quanto riferisce l'avvocato Porciani, "addosso al 28enne defunto sono stati trovati vari tipi di stupefacente".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Milano Omicidio
Milano, poliziotto indagato per omicidio volontario dopo aver sparato ed ucciso un 28enne
In un episodio avvenuto a Milano, un poliziotto è indagato per omicidio volontario dopo aver ucciso un 28enne durante un controllo antidroga.
Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al ventottenne
In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.
Ragazza trovata morta a Milano, indagato per omicidio volontario un peruviano di 56 anni
Ultime notizie su Milano Omicidio
Argomenti discussi: Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne; Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a Milano; Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso un ventottenne; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano.
Milano, indagato per omicidio agente che ha sparato a 28enneLa linea difensiva è impostata sulla legittima difesa. Sul fatto che l'arma fosse a salve, l'avvocato risponde: 'Uno non può sapere che fosse a salve' ... adnkronos.com
Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it
È indagato per omicidio volontario il poliziotto che ieri, mentre era in borghese, ha sparato e ucciso un 28enne a Milano. Intorno alle 18:00 di lunedì 26 gennaio il giovane ha perso la vita in via Impastato, nel quartiere Rogoredo, nel corso di un intervento delle - facebook.com facebook
C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.