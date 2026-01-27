In questa notizia si segnala che a Milano è stato indagato un poliziotto coinvolto in un episodio di sparatoria con un presunto spacciatore. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e richieste di maggiore severità nel contrasto al traffico di droga. La situazione evidenzia le sfide delle forze dell’ordine e l’importanza di un sistema di sicurezza efficace e trasparente.

A Milano è indagato il poliziotto che ha ucciso uno spacciatore. Il sindaco Sala chiede maggiore severità nel contrasto al traffico di droga. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Milano, indagato il poliziotto che ha ucciso uno spacciatore

In questa notizia si parla di un incidente a Milano, dove un poliziotto è indagato per omicidio volontario.

In seguito alla sparatoria a Milano, un agente è indagato per omicidio volontario.

Milano, indagato il poliziotto che ha ucciso uno spacciatore

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato al 28enne: Ha puntato la pistola, mi sono difesoOmicidio volontario. Con questa ipotesi di reato è stato iscritto nel registro degli indagati il poliziotto del commissariato Mecenate che lunedì sera ha sparato e ucciso un 28enne marocchino che, sta ... ilfattoquotidiano.it

