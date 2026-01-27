La vicenda riguarda l’uccisione di un giovane di 28 anni a Milano, avvenuta durante un’operazione di polizia. L’uomo, marocchino, aveva un permesso di soggiorno spagnolo. La notizia evidenzia come non siano state adottate misure disciplinari contro l’agente coinvolto. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni di polizia e sui diritti dei cittadini stranieri coinvolti.

Aveva un permesso di soggiorno rilasciato dalla Spagna, Abhderraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso con un colpo di pistola alla testa da un poliziotto durante un’operazione antidroga a Milano. In virtù di quel documento, apprende Ilfattoquotidiano.it, il giovane – gravato di diversi precedenti di polizia e già detenuto in passato – non era mai finito in un Cpr, destinato a chi non ha alcun tipo di certificato comunitario. Il “curriculum” di Mansouri. Mansouri, infatti, era stato arrestato due volte per rapina e tra i fatti più gravi che lo hanno riguardato c’è un episodio che risale al 2016. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, il 28enne ucciso da un agente aveva un permesso di soggiorno spagnolo. Il poliziotto non verrà sospeso

Approfondimenti su Milano Uccisione

In un episodio a Milano, un 28enne è stato ucciso da un poliziotto in via Impastato.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Uccisione

Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Milano, 28enne ucciso nel bazar dell’eroina: l’agente è indagato per omicidio volontario. Fermo, polizia: poi lo sparo alla testa da 15 metri; Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata; Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve.

Milano, chi è il 28enne ucciso dal poliziotto. La ricostruzione dell’omicidio di via Impastato attimo dopo attimoIl marocchino Abderrahim Mansouri era stato fermato la prima volta 10 anni fa non lontano dal bosco dello spaccio dove lunedì ha perso la vita. Una lunga serie di alias e precedenti a suo carico. Quan ... msn.com

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

INDAGATO PER OMICIDIO VOLONTARIO IL POLIZIOTTO CHE HA SPARATO E UCCISO A MILANO UN 28ENNE CHE AVEVA PUNTATO UN'ARMA CONTRO GLI AGENTI Un lunedì di sangue vicino al 'bosco della droga' di Milano. Una pattuglia d - facebook.com facebook

Ragazzo 28enne ucciso dalla polizia a Milano, indagato l'agente che lo ha ucciso: "Mi ha puntato l'arma contro e ho sparato per difesa. Gli avevamo intimato l'alt, ho avuto paura". Salvini: "Io sto con il poliziotto". Sala: "L'agente non ha sparato a bruciapelo ma x.com