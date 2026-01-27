Milano-Cortina | Scuderi ' Ice sta arrivando ma Piantedosi lo scopre da giornali'

L'articolo affronta le recenti tensioni legate alla presenza di Ice durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Viene evidenziata la mancanza di comunicazione e tutela da parte delle autorità, con riferimenti a comportamenti violenti e minacce che generano preoccupazione per la sicurezza e la libertà di stampa.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Non mi sento tutelata né dal ministro Piantedosi, che scopre dai giornali la presenza di Ice, né chiaramente dall'Ice stessa, cioè una squadriglia violenta che fa profilazione razziale, che uccide per strada, che preleva le persone dalle loro case, che minaccia i giornalisti come è capitato alla cronista italiana che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro”. Lo ha detto l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi a Inside24 su Rainews24. “Non possiamo permettere – ha aggiunto Scuderi - che un simile tipo di corpo armato entri in Italia e faccia quello che vuole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha smentito le recenti ricostruzioni del Fatto Quotidiano riguardo alla presenza dell’Ice, la forza di polizia statunitense, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica.

