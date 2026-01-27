Milano-Cortina scalda i motori tutti i numeri della cerimonia inaugurale

Milano-Cortina si prepara a ospitare i Giochi Invernali, riaccendendo i ricordi degli eventi passati e delle tradizioni olimpiche. La cerimonia inaugurale promette di essere un momento di grande rappresentanza e partecipazione, collegando passato e presente in un contesto di collaborazione internazionale. Un’occasione per celebrare lo sport e l’unità tra le nazioni, valorizzando il patrimonio culturale e sportivo di entrambe le località.

Settanta anni fa la fiamma olimpica entrava a Cortina. Erano i Giochi Invernali del 1956, un altro mondo, un'altra epoca. Quei giochi furono il volano per l'esplosione della Perla delle Dolomiti, da allora conosciuta in tutto il mondo. La fiamma olimpiaca è tornata a Cortina settanta anni dopo e ora mancano solo dieci giorni alla cerimonia inaugurale. Luci a San Siro. Il 6 febbraio, sarà lo stadio milanese al centro dell'attenzione in tutto il mondo per l'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un evento di portata globale, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e mette in campo competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello.

