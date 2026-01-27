Milano-Cortina Sala | agenti ICE non sono i benvenuti

La presenza degli agenti ICE ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ha suscitato alcune dichiarazioni contrastanti. Un portavoce della Immigration and Customs Enforcement ha precisato che il loro ruolo sarà di supporto alle operazioni di sicurezza statunitensi durante l’evento. Questa situazione evidenzia le dinamiche di cooperazione internazionale in ambito di sicurezza durante eventi di grande rilievo.

"È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell'Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza". Inoltre, il primo cittadino aggiunge: "Io da italiano, prima ancora che da cittadino milanese, non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire gli agenti dell'Ice per i Giochi olimpici non ci sarebbe problema".

