Milano-Cortina | Fratoianni ' Piantedosi ha mentito o non sapeva di Ice? Venga in aula'

L'articolo analizza le dichiarazioni contrastanti tra il ministro degli Interni e l'ambasciata americana riguardo alla presenza dell'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si evidenziano le implicazioni di possibili omissioni o bugie e le conseguenze sulla sovranità italiana, sottolineando l'importanza di chiarimenti ufficiali in Parlamento per garantire trasparenza e rispetto delle istituzioni nazionali.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il ministro degli Interni aveva detto che l'Ice non sarebbe stata alle Olimpiadi" mentre l'ambasciata americana ha confermata la presenza: "Il ministro degli Interno ha mentito? O non lo sapeva? E questo forse sarebbe ancora più grave perchè vorrebbe dire che le autorità americane fanno quello che vogliono nel nostro Paese. Poca fa il coordinatore di Foraza Italia Nevi ha detto che le nostre preoccupazioni sono stupidaggini se squipedali, allora chiediamo che venga il ministro a smentire l'arrivo dei tagliagola dell'Ice nel nostro Paese". Lo dice Nicola Fratoianni in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dibattito sulla presenza delle forze dell'Ice in Italia continua a suscitare attenzione e preoccupazioni, con alcune dichiarazioni che evidenziano il tema della sicurezza e delle politiche di gestione dell’immigrazione.

La petizione contro l’installazione di Ice in Italia ha già raccolto oltre 30mila firme.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

