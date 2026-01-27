La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina vedrà protagonista Ghali, artista italo-tunisino noto per il brano “free tutti i maranza”. L’evento segna un momento importante per lo sport e la cultura italiana, con un’attenzione particolare alla diversità e all’inclusione. Questa cerimonia rappresenta un’occasione per valorizzare il talento musicale e l’identità multiculturale del nostro paese.

di Rossano sasso – Incredibile la decisione di fare aprire al cantante italo-tunisino di nome Ghali la cerimonia inaugurale delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Abbiamo criticato per settimane la gestione “macronesca” delle ultime olimpiadi svoltesi in Francia e ora che tocca a noi ci facciamo rappresentare nel mondo dall’autore del brano “free tutti i maranza”? Ho letto tra le motivazioni di tale scelta che “Ghali sia una delle figure più rappresentative della scena culturale italiana”. Ho altri gusti, ritengo invece che Ghali sia stato scelto per le sue origini tunisine e perchè sia di fede musulmana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano Cortina, cerimonia di apertura con l’autore del brano “free tutti i maranza”

Il Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.

Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, un evento sorprendente e atteso: Mariah Carey, iconica cantante di

Ghali all’apertura di Milano-Cortina, il ministro dello Sport Abodi: Non esprimerà il suo pensiero sul palcoGhali sarà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, ma non esprimerà il suo pensiero, perché non lo condividiamo ... fanpage.it

Levata di scudi contro Ghali a Milano Cortina. Abodi: 'Non dirà la sua'Alla vigilia del Giorno della Memoria, la questione Palestina irrompe nel dibattito politico, rilanciata dalle polemiche su Milano-Cortina e sull'Eurovision Song Contest. Ghali, il rapper milanese di ... ansa.it

La Fondazione Milano-Cortina coinvolge l'ex pattinatrice come tedofora nonostante il regolamento vieti chi ha avuto condanne - facebook.com facebook

Milano-Cortina, #Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italiana x.com