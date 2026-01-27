Milano Cortina 2026 Pamich | Non sono stato abbandonato in strada dopo aver fatto il tedoforo

L'atleta Pamich chiarisce di non essere stato abbandonato dopo il suo ruolo di tedoforo a Vicenza. Spiega che, invece di salire sul pullman organizzato, ha scelto di partire con amici in auto, sottolineando la propria autonomia e le circostanze del momento. La precisazione mira a chiarire eventuali equivoci riguardo a quell'episodio legato alle Olimpiadi invernali del 2026.

(Adnkronos) – "Ci tengo a precisare che non è vero che io sia stato abbandonato dopo aver fatto il tedoforo a Vicenza, semplicemente non sono salito sul pullman dell'organizzazione perché mi sono venuti a prendere degli amici e sono andato via in macchina con loro. Sono rimasto sbalordito quando l'ho letto". Così all'Adnkronos il campione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ricordiamo la vicenda di Pamich, ex marciatore e oro olimpico, dimenticato in strada a Vicenza all’età di 92 anni, dopo aver partecipato come tedoforo.

A 92 anni, Abdon Pamich è stato lasciato solo per strada, un episodio che ha suscitato attenzione sulla condizione dei campioni olimpici anziani.

