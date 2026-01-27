Milano-Cortina 2026 la corsa contro il tempo dei cantieri olimpici | a che punto siamo – Il video

La preparazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è in pieno sviluppo, con numerosi cantieri ancora attivi a meno di dieci giorni dall’evento. Alcune aree della città si presentano come grandi lavori in corso, evidenziando l’impegno e le sfide della fase finale dei lavori. Questo focus analizza lo stato attuale dei progetti e le tempistiche di completamento, offrendo un quadro chiaro sulla situazione delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi.

C’è una Milano che non dorme mai. E questa volta non è quella da bere, ma quella da costruire. A meno di dieci giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, alcune aree della città si presentano ancora come grandi cantieri a cielo aperto. Lavori che procedono senza sosta, giorno e notte, domeniche e festività comprese, per rispettare una scadenza che non ammette rinvii. Non tutto, però, ad oggi appare rifinito. Cominciamo col dire che le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 saranno i primi Giochi invernali diffusi della storia, con gare ed eventi tra diverse città e regioni.🔗 Leggi su Open.online

Gli impianti olimpici di Milano proseguono i lavori, con particolare attenzione all'Arena Santa Giulia, dove il tempo è ristretto.

