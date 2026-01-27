La prossima settimana si concretizzerà il rifinanziamento del Milan, con la conclusione dell’accordo tra RedBird e Comvest. Questa operazione segna un passo importante nella gestione finanziaria del club, influenzando anche la governance futura. La svolta rappresenta un momento cruciale per il club rossonero, che si appresta a consolidare la propria stabilità economica e strategica.

Nel giro di qualche giorno, il Milan avrà un assetto societario rinnovato, con la bandiera del Canada che sventolerà al fianco di quella degli Stati Uniti d'America. Il fondo RedBird, di proprietà di Gerry Cardinale, proprietario del Milan dal 2022, sta per estinguere infatti il 'vendor loan' con il fondo Elliott, di proprietà della famiglia Singer. Come? Grazie ai soldi di Manulife Comvest, piattaforma di private credit con sede principale a Toronto. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Milan, a giorni si chiuderà l'era Elliott. Comvest al fianco di RedBird Entro pochi giorni, forse una settimana, il Milan avrà quindi una nuova struttura societaria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, via Elliott e dentro Comvest: rifinanziamento a giorni. La scelta sulla governance

Approfondimenti su Milan RedBird

Il Milan sta attraversando una fase di ristrutturazione societaria, con Comvest che si inserisce come possibile partner nel rifinanziamento del debito Elliott.

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, punta a estinguere rapidamente il debito con il fondo Elliott, eliminando così il 'vendor loan'.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milan RedBird

Argomenti discussi: Milan, Red Bird accelera per un nuovo finanziamento con Manulife Comvest. Elliott verso l'uscita, che cosa cambia; Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciare; Milan, Cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana. Elliott uscirebbe di scena; Il Milan chiude i conti con Elliott: Cardinale pronto a saldare il debito e ad azzerare CdA e dirigenza.

Gazzetta: Comvest per Elliott: il rifinanziamento è questione di giorniIn merito alla vicende societarie del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: Comvest per Elliott: il rifinanziamento è questione ... milannews.it

Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciareRedBird ha deciso di saldare il debito da 566 milioni e far uscire definitivamente il Gruppo Elliott dal Milan con i suoi rappresentanti ... fanpage.it

Pellegatti:"Milan, oggi CDA e uscita di Elliott" Le news https://milanworld.net/threads/pellegatti-milan-oggi-cda-e-uscita-di-elliott.158084 #Milan #Calcio #Elliott #News - facebook.com facebook

Milan, Elliott in uscita e dentro Manulife Comvest al fianco di RedBird: cosa cambia x.com