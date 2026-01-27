Milan tra gennaio e futuro | mercato aperto Maignan blindato

Il Milan si prepara a concludere il mercato invernale valutando eventuali interventi per rafforzare la squadra, che sta mostrando un rendimento superiore alle aspettative. La società mantiene un equilibrio tra la volontà di migliorare la rosa e la necessità di rispettare le strategie di mercato, con Maignan già confermato come punto di riferimento.

Il Milan si avvicina alla chiusura del mercato invernale con una certezza e un dubbio. La certezza è che la squadra sta rendendo oltre le aspettative, la seconda è se intervenire o meno in questi ultimi giorni per colmare alcune lacune evidenti. Lunedì alle 20.00 il mercato abbasserà la saracinesca e la sensazione, in casa rossonera, è che un intervento mirato tra difesa ed esterno di centrocampo potrebbe fare la differenza nella corsa fino a fine stagione. Ultimi giorni di gennaio: serve un ritocco. Il lavoro di Massimiliano Allegri ha portato il Milan a massimizzare il rendimento della rosa, ma i limiti restano.🔗 Leggi su Milanzone.it

Ecco le principali notizie sul Milan di mercoledì 7 gennaio 2026: aggiornamenti su rinnovi contrattuali, movimenti di mercato e prospettive future.

