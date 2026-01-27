Milan sei da Scudetto? Ecco i motivi per cui i rossoneri devono crederci
Il Milan ha buone possibilità di lottare per lo Scudetto, grazie ai motivi analizzati dall'edizione odierna di 'La Gazzetta dello Sport'. In questo articolo, si esplorano le ragioni che rendono i rossoneri competitivi e pronti a credere nel proprio obiettivo. Una panoramica obiettiva e puntuale sulla situazione attuale del club, senza enfasi o sensazionalismi.
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si concentra sul duello Scudetto che sta infiammando la Serie A, vale a dire quello tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Al termine della 22^ giornata di campionato, il divario tra le due milanesi è di 5 punti. Tanto, ma non ancora decisivo. Con 16 partite al termine, i rossoneri hanno ancora alcune carte da giocarsi per tentare la rimonta ai danni dell'Inter. La 'Rosea' ha elencato le principali ragioni per cui il Milan ha diritto a crederci. Primo su tutti la solidità. Il Milan non perde da 21 gare consecutive di Serie A e riesce a resistere agli urti come nessuna in Italia (e in Europa). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Scudetto
Tutti i motivi per cui è un Milan da scudetto, nonostante gli XG
Milan, i rossoneri non sono da Scudetto? I tre motivi che potrebbero non consentire al Diavolo di lottare per il titolo
Como-Milan: snodo SCUDETTO. Io continuo a crederci
Ultime notizie su Milan Scudetto
Argomenti discussi: Campionato sempre più alla milanese: Inter lanciata, Milan in scia; Il commento del Guardian. Napoli, Juve, Milan e Roma competono per sfilare all'Inter lo scudetto, o per un posto in Champions? Ci sono sei squadre in lotta per quattro posti.; L'Inter con l'attacco e... il calendario, il Milan in scia da 21 gare: in testa è derby scudetto; Juventus-Napoli 3-0 e Roma-Milan 1-1: fa Inter scudetto a +5.
Ordine: Il tanto criticato Milan tiene vivo lo scudetto. Ora c’è il buco del calendario che…Sulle pagine del Giornale, il giornalista Franco Ordine parla della lotta scudetto tra Inter e Milan e del calendario dei rossoneri ... fcinter1908.it
Perché i nerazzurri sono favoriti nella corsa allo scudetto e perché i rossoneri potrebbero rimontare i rivali: pro e contro delle due milanesiPerché i nerazzurri sono favoriti nella corsa allo scudetto e perché i rossoneri potrebbero rimontare i rivali: pro e contro delle due milanesi ... gazzetta.it
Zero dubbi per Fabio Capello: niente rimonta-Scudetto per il Milan Secondo l’ex tecnico rossonero, al Diavolo manca qualcosa rispetto all’Inter Siete d'accordo con lui #AcMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook
Rimonta scudetto Capello non crede nel Milan: "Continua a mancare qualcosa. Sicuramente un difensore e poi anche altro" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.