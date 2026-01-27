Milan sei da Scudetto? Ecco i motivi per cui i rossoneri devono crederci

Il Milan ha buone possibilità di lottare per lo Scudetto, grazie ai motivi analizzati dall'edizione odierna di 'La Gazzetta dello Sport'. In questo articolo, si esplorano le ragioni che rendono i rossoneri competitivi e pronti a credere nel proprio obiettivo. Una panoramica obiettiva e puntuale sulla situazione attuale del club, senza enfasi o sensazionalismi.

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si concentra sul duello Scudetto che sta infiammando la Serie A, vale a dire quello tra l'Inter di Christian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Al termine della 22^ giornata di campionato, il divario tra le due milanesi è di 5 punti. Tanto, ma non ancora decisivo. Con 16 partite al termine, i rossoneri hanno ancora alcune carte da giocarsi per tentare la rimonta ai danni dell'Inter. La 'Rosea' ha elencato le principali ragioni per cui il Milan ha diritto a crederci. Primo su tutti la solidità. Il Milan non perde da 21 gare consecutive di Serie A e riesce a resistere agli urti come nessuna in Italia (e in Europa). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Como-Milan: snodo SCUDETTO. Io continuo a crederci

