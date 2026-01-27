Milan scatto per Gila | ci pensano Lotito e Furlani Costi tempistiche e retroscena

Il Milan sta pianificando l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio, con l'obiettivo di rafforzare la difesa a partire dalla prossima estate. La trattativa coinvolge vari aspetti, tra cui costi, tempistiche e possibili retroscena. Questa operazione rappresenta un investimento strategico per il club e si inserisce nel contesto delle prossime mosse di mercato per migliorare la rosa di Allegri.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Giorgio Furlani - amministratore delegato del Milan - ha contattato Claudio Lotito, Presidente della Lazio, per trattare il trasferimento in rossonero di Mario Gila. Classe 2000, difensore centrale spagnolo, Gila è un vecchio pallino del direttore sportivo Igli Tare, che lo aveva portato nella Capitale anni fa dalle giovanili del Real Madrid. Gila andrà in scadenza di contratto con la Lazio il 30 giugno 2027 e non rinnoverà l'accordo. I due club, per il 'CorSera', sono dunque al lavoro per impostare l'operazione per la prossima estate.

