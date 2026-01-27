Il Milan di Serie A ha subito sette rigori in 22 giornate, un record negativo in questa stagione. Capitan Maignan ha recentemente espresso il suo punto di vista sulla situazione, evidenziando le sfide della squadra in campo e la necessità di migliorare sotto questo aspetto.

Le parole di Mike Maignan, subito dopo la fine di Roma-Milan 1-1 dello stadio 'Olimpico', non sono passate inosservate. La frase "Cosa doveva fare Davide Bartesaghi, tagliarsi il braccio?", proferita da Maignan nelle interviste post-partita in merito al rigore concesso alla Roma per l'imprudenza del giovane difensore, secondo 'La Gazzetta dello Sport', fa intuire come il Milan non abbia digerito i fischi dell'arbitro Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como. Rigori contro: Inter 2, Milan 7. Un dato che non è passato inosservato Non solo, anche altre decisioni arbitrali nel corso della stagione non sono andare propriamente giù al Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, record di rigori contro in stagione in Serie A. E capitan Maignan alza la voce

Dopo un inverno rigido, il Milan si prepara a un nuovo capitolo con Maignan in testa.

In vista di un possibile spareggio ai rigori tra Napoli e Milan, l’attenzione si concentra su Milinkovic-Savic e Maignan.

Argomenti discussi: Rigori in un campionato – Record del Milan. Pisa leader stagionale; Milan primo nella classifica dei rigori contro: uno ogni 3 giornate, ultima la Juve; Con la Roma un altro rigore e nuovo record negativo: in Serie A nessuno viene penalizzato più del Milan; Roma-Milan 1-1, gol e highlights: Pellegrini (su rigore) risponde a De Winter.

