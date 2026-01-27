Infortunio all’adduttore per Rafael Leao, che continua a essere presente in campo nonostante il problema. La situazione richiede attenzione da parte di Allegri, che potrebbe decidere un riposo in vista della sfida contro Bologna. La sua partecipazione resta incerta, ma l’obiettivo è mantenere un equilibrio tra efficacia e gestione del giocatore.

Rafael Leao ce la sta mettendo tutta. In questa stagione, come raccontato più volte, si vede un Leao più maturo negli atteggiamenti e nel ruolo che rappresenta all'interno dello spogliatoio. Infatti, da diverso tempo, il portoghese scende in campo sopportando un fastidio fisico che non gli permette di rendere al massimo. Sa quanto è importante e non vuole mancare in nessuna partita. Dall'infortunio all'adduttore subito contro il Torino nel mese di dicembre, Rafa non è più lo stesso. Comprensibile, vista la zona delicata in cui si è infortunato. Di questo problema che lo perseguita da tempo ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola, sottolineando la sua voglia di essere comunque a fianco dei suoi compagni anche se non al massimo della sua forma fisica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Leao non molla: in campo anche col problema all'adduttore che lo frena da diverse gare

Rafael Leão, attaccante del Milan, sta affrontando un fastidio all’adduttore destro che ne sta influenzando le prestazioni recenti.

Il Milan monitora attentamente le condizioni di Rafael Leao, alle prese con un problema all’adduttore che desta preoccupazioni.

