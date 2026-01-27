Milan discorsi per Pulijc del Bayern | retroscena sulla Juve | CM

Il Milan mantiene un occhio attento sul mercato, con particolare attenzione al difensore croato Pulijc, il cui contratto con il Bayern scade nel 2027. La società rossonera valuta le possibilità di future operazioni, considerando anche i possibili sviluppi legati a questa figura e alle strategie di rafforzamento della rosa. Un passo importante per il club milanese nella pianificazione a lungo termine.

Il talentuoso difensore croato ha il contratto che scade a giugno 2027 Il Milan continua a operare sul mercato anche in proiezione futura. In tal senso è confermato il forte interesse dei rossoneri per Ljubo Puljic, talentuoso difensore croato di proprietà del Bayern Monaco. Come raccolto da Calciomercato.it, il club rossonero ha avviato dei discorsi con l’entourage del classe 2007, attualmente in forza nella seconda squadra dei bavaresi. È uno dei compagni di squadra di Guido Della Rovere, il grande talento di Cremona che le big del nostro calcio si sono lasciate scappare. Milan, discorsi per Pulijc del Bayern: voleva prenderlo la Juve (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

