Il calciomercato invernale si avvicina alla conclusione e il Milan continua a monitorare attentamente le opportunità di mercato. Dopo l’acquisto in attacco, la squadra si concentra ora sul rafforzamento del centrocampo, elemento chiave per sbloccare le partite e migliorare le prestazioni complessive. La solidità difensiva e le mosse strategiche sul mercato sono aspetti fondamentali per il proseguimento della stagione.

Il calciomercato invernale si avvicina alla chiusura e, tra le varie indiscrezioni, il Milan è rimasto attivo con un acquisto in attacco. Füllkrug finora sta piacendo e, anche se contro la Roma non è riuscito a farsi largo – come tutto il reparto offensivo – il suo approccio al campionato italiano resta più che positivo. La difesa è l’altro tassello da sistemare. Di nomi ne sono stati fatti diversi, ma nessuno è ancora arrivato a Milanello. Le fasce non saranno toccate e il centrocampo resta il reparto più saldo e intoccabile. Proprio da quest’ultimo, però, nasce un’idea di mercato di Moncada che potrebbe risultare efficace su più fronti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, difesa solida e mercato vigile: il centrocampo può sbloccare tutto

Approfondimenti su Milan Centrocampo

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo a gennaio, con un focus su un regista di livello.

Il Milan si affida a Pulisic per rinforzare l'attacco, ma le recenti difficoltà e gli infortuni rendono la situazione complessa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Centrocampo

Argomenti discussi: Il mio gioco bello come il lago di Como: Fabregas sul post Milan, e ho sempre vinto; Roma-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Milan, Allegri: Campionato? Bisogna stare zitti. Rafael Leao ha fastidio, ma ci sarà; AS - Mario Gila verso il Milan, accordo vicino con la Lazio per l'estate: le cifre dell'operazione.

Il Milan valuta l’acquisto di Radu Dragusin per rinforzare la difesaIl Milan guarda al futuro difensivo: il possibile arrivo di Dragusin tra le opzioni di mercato valutate da Allegri. L’AC Milan è alla ricerca di rinforzi per la propria difesa, con l’obiettivo di forn ... notiziemilan.it

Milan, Allegri si sbilancia: Ecco il nostro obiettivoNonostante la vittoria del Milan, Allegri è fortemente intenzionato a tenere i piedi per terra. Ecco le parole del tecnico toscano. newsmondo.it

Mario Gila è uno dei nomi in orbita Milan per la difesa Vi piacerebbe in rossonero - facebook.com facebook

#Milan, #Maignan ti salva ancora contro la #Roma: in difesa serve cambiare qualcosa #SerieA #SempreMilan x.com