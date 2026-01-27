Il Milan affronta ancora sfide importanti per ambire allo scudetto. Le parole di Massimo Orlando evidenziano le difficoltà attuali e sottolineano la necessità di miglioramenti per competere ai massimi livelli nel campionato italiano. La discussione si concentra sulla situazione della squadra e sulle prospettive future, offrendo un'analisi sobria e obiettiva della stagione dei rossoneri.

L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 22^ turno di Serie A. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul big match dell'Olimpico tra Roma e Milan, terminato 1-1. Nella gara, ancora una volta un super Luka Modric protagonista nelle due fasi di gioco. Ecco, le parole di Massimo Orlando. Roma-Milan come l'ha vista? "Grande primo tempo della Roma, che non è riuscita a fare gol incredibilmente. Malen bravo a smarcarsi ma davanti al portiere non bene. Però grande Roma, poi il secondo tempo il Milan, quando non subisce gol, trova sempre la rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan da Scudetto? Orlando: "Giocando così non arriva da nessuna parte. Modric campione vero"

