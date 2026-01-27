Il Milan ha completato un'importante operazione di mercato, rafforzando la rosa con una promessa del calcio mondiale. L’affare, concluso in questi minuti, segna un passo significativo per il club rossonero nella sessione di gennaio. La firma sul contratto è stata ufficializzata, aprendo nuovi orizzonti per la squadra e i suoi tifosi.

Milan particolarmente attivo sul mercato in questa finestra di gennaio: operazione conclusa in questi minuti e firma sul contratto. Il Milan continua a rinforzarsi sul mercato in vista del presente e soprattutto del futuro. I rossoneri, dopo aver acquistato Niclas Füllkrug in attacco, mettono a segno adesso un importantissimo colpo in prospettiva. Si tratta di El Hadj Malick Cissé, promettente centrale difensivo classe 2008. I calciatori del Milan (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo Tare avrebbe ormai chiuso l’operazione per l’arrivo in rossonero della promessa del calcio africano che si è messo in mostra anche in occasione dell’ultimo Mondiale Under 17. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Milan, affare fatto: arriva una promessa del calcio mondiale

