La commissione Libertà civili del Parlamento europeo ha confermato gli accordi sui Paesi terzi sicuri in materia di asilo. L'intesa, raggiunta in sede di trilogo, prevede la revisione del concetto e l'elenco Ue dei Paesi di origine sicuri. Ora spetta alla plenaria approvare definitivamente le norme, segnando un ulteriore passo nelle politiche migratorie dell’Unione europea.

La commissione Libertà civili (Libe) del Parlamento Ue ha confermato gli accordi, raggiunti in sede di trilogo, sul regolamento che rivede il concetto di Paese terzo sicuro in materia di asilo e sul regolamento sulla creazione di un elenco Ue dei Paesi di origine sicuri. I testi dovranno ricevere il via libera anche della plenaria (probabilmente a febbraio). Il primo testo è passato con stretto margine (37 sì, 34 no e 2 astensioni), mentre il secondo ha ricevuto 40 voti favorevoli, 24 contrari e 10 astensioni. Ciriani: “Il voto di oggi in LIBE premia il lavoro svolto”. Ad accogliere positivamente la notizia del via libera è stato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Alessandro Ciriani: «Il voto in Commissione LIBE sull’accordo di trilogo sulla lista UE dei Paesi terzi di origine sicura rappresenta un passaggio politico decisivo: premia mesi di lavoro serio e determina regole concrete per procedure più snelle e rimpatri efficaci ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Migranti: l'Ue fa un altro passo in avanti sui Paesi terzi sicuri. Ora manca solo la plenaria

