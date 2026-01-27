Microsoft ha annunciato AI Maia 200, un nuovo chip progettato come alternativa a Nvidia. Questa innovazione evidenzia gli sforzi di Microsoft nel settore dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie hardware, offrendo potenzialità competitive e nuove opportunità nel mercato dei chip avanzati.

(la prima azienda a superare il muro dei 5mila miliardi di dollari). Microsoft ha annunciato la prossima generazione del suo chip di intelligenza artificiale, una potenziale alternativa ai processori leader di Nvidia e alle offerte dei rivali nel settore cloud Amazon e Google. Il chip Maia 200 arriva due anni dopo che Microsoft aveva dichiarato di aver sviluppato il suo primo chip AI, il Maia 100; anche se quest’ultimo non è mai stato reso disponibile per il noleggio ai clienti cloud. Per il nuovo chip – dichiara Scott Guthrie, vicepresidente esecutivo di Microsoft per il cloud e l’intelligenza artificiale, in un post sul blog di Redmond – ci sarà “una più ampia disponibilità per i clienti in futuro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Microsoft presenta AI Maia 200, il chip alternativo a Nvidia

La tecnologia dei chip continua a evolversi, e il nuovo Microsoft Maia 200 rappresenta un passo importante per l'inferenza AI a 3nm.

Microsoft presenta Maia 200, un nuovo acceleratore di intelligenza artificiale pensato per migliorare l’efficienza e la praticità dell’uso quotidiano, offrendo soluzioni più rapide e accessibili.

