Microsoft Maia 200 | il nuovo chip per l’inferenza AI a 3nm

La tecnologia dei chip continua a evolversi, e il nuovo Microsoft Maia 200 rappresenta un passo importante per l'inferenza AI a 3nm. Questo sviluppo contribuisce a consolidare un'infrastruttura più efficiente e scalabile, fondamentale per l'adozione concreta dell'intelligenza artificiale. La transizione dal laboratorio all'uso reale richiede soluzioni avanzate come questa, che puntano a migliorare le performance e la sostenibilità delle applicazioni AI.

(Adnkronos) – Il settore tecnologico sta attraversando una transizione fondamentale: dalla fase di sperimentazione dei modelli di intelligenza artificiale alla creazione di un'infrastruttura solida e scalabile per l'uso reale. In questo contesto, Microsoft ha annunciato Maia 200, un acceleratore di AI di nuova generazione progettato per ottimizzare le prestazioni, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi operativi su scala globale. Mentre l'addestramento dei modelli (training) ha dominato il dibattito tecnologico degli ultimi anni, l'attenzione si sta ora spostando sull'inferenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

