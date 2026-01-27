Michele Conti difende Beatrice Venezi | Professionista di fama internazionale Tra polemiche spille gialle e tanti applausi

In un contesto di polemiche e applausi, il sindaco di Pisa Michele Conti ha espresso pubblicamente la sua difesa di Beatrice Venezi, riconoscendola come una professionista di rilievo internazionale. La sua presa di posizione mira a sottolineare il valore e la professionalità della direttrice d’orchestra, anche in un clima di tensione legato all’evento al Teatro Verdi.

Pisa, 27 gennaio 2026 – È stato il sindaco di Pisa Michele Conti a prendere posizione, difendendo apertamente Beatrice Venezi dopo le polemiche che hanno accompagnato il suo arrivo sul podio del Teatro Verdi. "La presenza del maestro Beatrice Venezi al Teatro Verdi è il suggello ideale per celebrare i 150 anni di un capolavoro mondiale come la Carmen", ha dichiarato il primo cittadino, rivendicando la scelta artistica e sottolineando il valore culturale dell'evento per la città.

