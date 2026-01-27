Mezzo paese senz' acqua per i lavori alla condotta
Si informa che mercoledì 28 gennaio 2026, dalle 14 alle 22, i lavori di riparazione alla condotta regionale provocheranno la sospensione dell’acqua nel paese. La Regione Campania effettuerà l’intervento presso l’impianto di sollevamento di Dragoni, rendendo temporaneamente inattivo il servizio idrico dal serbatoio regionale locale. È consigliabile pianificare di conseguenza le attività quotidiane in questa fascia oraria.
Nepta comunica che, per consentire un intervento di riparazione alla condotta regionale nei pressi dell’impianto di sollevamento di Dragoni, a cura dalla Regione Campania, mercoledì 28 gennaio 2026, dalle 14 alle 22, sarà sospesa la fornitura idrica dal serbatoio regionale ubicato nella frazione.🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondimenti su Nepta Dragoni
Mezza città senz'acqua dalle 7 alle 18 per lavori alla condotta idrica
San Quirico, lavori a una condotta idrica: Epifania senz’acqua | Le vie interessate
Ireti informa che, a causa di lavori urgenti su una condotta idrica in Via Girolamo Gastaldi a San Quirico, si prevedono interruzioni dell’erogazione dell’acqua per il giorno 6 gennaio 2026.
Exclusive Big Sword Skill! Man Kicks Bully Down Dominantly
Ultime notizie su Nepta Dragoni
Argomenti discussi: A Settimo cani senz'acqua che vivono tra le proprie feci. Cacciatore denunciato. Sindaca assente; A Letojanni mezzo paese non esiste più. L’altro mezzo è già all’opera per risorgere; Sicilia in ginocchio dopo le mareggiate, danni da oltre un miliardo di euro; Ciclone Harry, danni per mezzo miliardo in Sicilia.
La situazione a Monastero Bormida«La situazione non è come due anni fa quando le falde erano secche a causa della siccità - dice Luigi Gallareto, sindaco di Monastero Bormida - quest’anno l’acqua c’è. Quindi la situazione si deve ... lastampa.it
I due georgiani sono stati portati presso lo scalo aereo di Roma Fiumicino e rimpatriati nel loro Paese di origine, a mezzo di un volo Charter con destinazione Georgia. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.