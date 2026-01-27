La recente interdizione dei lavori nel cantiere di Firenzuola evidenzia i danni causati da atti vandalici ai mezzi di lavoro impiegati per la messa in sicurezza del ponte in zona Rimessa Coniale. La situazione ha comportato uno stop temporaneo alle attività, sottolineando l’importanza di tutelare le risorse e garantire la sicurezza nei cantieri pubblici.

Vandali in azione nei giorni scorsi contro i mezzi di lavoro di una ditta che, per conto della Città Metropolitana di Firenze, sta svolgendo interventi di messa in sicurezza del ponte in zona Rimessa Coniale, lungo la Sp 610 Imolese, nel Comune di Firenzuola. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, che stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto, e che confermano per il momento il taglio della cinghia di un compressore. Un lavoro, quello dei militari, reso più difficile dal fatto che i danni non erano inizialmente stati denunciati dalla ditta. Ieri mattina però l’assessore Andrea Brunetti ha sollevato la questione affermando anche che, in altre occasioni, sarebbe stata introdotta della sabbia all’interno dei serbatoi delle macchine operatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzi di lavoro danneggiati. Cantiere stop

