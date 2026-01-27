Meteo Roma del 27-01-2026 ore 19 | 15

Il bollettino meteo del 27 gennaio 2026 indica un'ampia variabilità di condizioni in Italia, con nuvole e piogge diffuse al Nord e al Centro, e maltempo anche al Sud. Le temperature si prevedono in diminuzione al Nord e in aumento al Centro-Sud, con neve oltre i 600-1000 metri in alcune zone. È consigliabile monitorare le previsioni per eventuali aggiornamenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 m tra la x e la notte tornano con tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio da pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al nord rialzo al centro-sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

Il 1° gennaio 2026 a Roma si prevede un clima stabile, con prevalenza di cielo sereno durante tutta la giornata.

Il tempo previsto per venerdì 19 gennaio 2026 in Italia mostra una giornata caratterizzata da molte nuvole su gran parte del territorio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

