Meteo Roma del 27-01-2026 ore 06 | 15

Il bollettino meteorologico per Roma segnala condizioni di nuvolosità diffusa e possibilità di deboli fenomeni nel corso della giornata, con temperature in generale diminuzione. Le previsioni del centro meteo italiano indicano un tempo stabile e senza particolari criticità nel capoluogo, con un andamento climatico caratterizzato da nuvole e temperature in calo rispetto alle giornate precedenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la sera e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche intense localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimo in generale diminuzione ovunque le previsioni di sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Meteo

Ultime notizie su Roma Meteo

