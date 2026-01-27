Le previsioni meteo per la regione indicano nuvolosità diffusa e piogge deboli su alcune zone, in particolare ad Avellino, con schiarite in serata. Si tratta di condizioni che richiedono attenzione, ma senza fenomeni intensi. Per le prossime ore, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 27 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1478m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia.

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per martedi 27 gennaio 2026

