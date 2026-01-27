Metal detector a scuola Piantedosi annuncia direttiva insieme a Valditara | Controlli anche a sorpresa

L'uso del metal detector a scuola rappresenta una misura per rafforzare la sicurezza degli ambienti educativi. Il ministro dell'Interno Piantedosi e il ministro Valditara hanno annunciato una direttiva che prevede controlli anche a sorpresa, per prevenire la diffusione di armi tra gli studenti. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente scolastico più sicuro, con controlli più efficaci e tempestivi.

Il ministro dell'Interno Piantedosi questa sera ha annunciato un'accelerazione sulla stretta anti-coltelli. Sull'arrivo dei metal detector negli istituti, ha detto, "ci stiamo lavorando e proprio in queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa con il ministro Valditara, che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti".🔗 Leggi su Fanpage.it

La nuova direttiva del governo prevede controlli con metal detector nelle scuole, anche a sorpresa, su richiesta dei presidi.

La prossima direttiva ministeriale prevede l’uso di metal detector nelle scuole italiane, con controlli a sorpresa richiesti dai presidi.

