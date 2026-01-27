Meta Catania fine del prestito per Brunelli

La società Covei Meta Catania Bricocity ha annunciato il rientro di Leo Brunelli dall’EcoCity Genzano, dove era in prestito. La decisione deriva da un accordo tra le parti e segna la fine del periodo di prestito per il calciatore. Questo cambio di destinazione evidenzia le dinamiche di gestione dei contratti tra le società sportive e i giocatori.

La società Covei Meta Catania Bricocity ha annunciato tramite una nota che, per accordo convenuto tra le società, il calciatore Leo Brunelli rientra dal prestito alla società EcoCity Genzano, titolare del diritto di proprietà del giocatore. Il club ha ringraziato Leo Brunelli per la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Meta Catania Enrico Musumeci insignito del Premio Sikelos: un orgoglio per la Covei Meta Catania Catania, cessione in prestito per Stoppa Il Catania ha comunicato di aver ceduto in prestito alla Sambenedettese l’attaccante Matteo Stoppa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Meta Catania Argomenti discussi: Dalla Grecia alla Liguria, passando per Catania: la Meta ingaggia Alex dall'AEK, lo testerà la CDM; Catania, cambia il masterplan di corso dei Martiri: Entro metà febbraio il progetto, con meno negozi ma più alberghi; Sporting Sala Consilina, piacere di stupire. Pianificazione e mentalità; Serie A Calcio a 5 alla sosta Nazionale. Vertice affollato e ritorno infuocato. Meta Catania e L84, match point per le Finals. Pesaro e Napoli permettendoIl PalaCatania e Brandizzo sono stati il sesto uomo in campo, a tutto il resto hanno pensato Meta e L84, avanti 1-0 nella serie che mette in palio le Finals. Così rossazzurri e torinesi hanno il match ... corrieredellosport.it Serie A KINTO, Feldi Eboli unica capolista a punteggio pieno. Meta, violato il PalaCataniaLa quarta giornata di regular season passerà alla storia come la fine dell’imbattibilità interna dei bi-campioni d’Italia della Meta Catania che durava addirittura da gennaio 2024. Etnei sconfitti 2-1 ... corrieredellosport.it Meta Catania - Drago Acireale= 3-2 Vittoria di carattere per la Meta Catania Under 19 Al Polivalente finisce 3-2 per noi contro la Drago Acireale, al termine di una partita tutt’altro che semplice. Un approccio sbagliato al match ci ha complicato la vita, p - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.