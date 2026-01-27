Mercosur Lollobrigida | Finita epoca degli accordi che non tengono conto della salute dei cittadini – Il video

L’Italia sottolinea l’importanza di rivedere gli accordi commerciali internazionali, ponendo maggiore attenzione alla tutela della salute dei cittadini. La fine di un’epoca di accordi che non consideravano questi aspetti rappresenta un passo importante verso politiche più responsabili e sostenibili, in linea con le esigenze attuali.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 gennaio 2026 "L'epoca degli accordi commerciali che trascurano la salute dei cittadini è terminata. La posizione italiana evidenzia una crescente attenzione verso la tutela della salute pubblica in ambito internazionale". Lo ha dichiarato il Ministro Francesco Lollobrigida a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Il ministro Francesco Lollobrigida ha dichiarato a Bruxelles che l’epoca degli accordi commerciali che trascurano la salute dei cittadini è terminata.

L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur solleva preoccupazioni sulla sua equità, con Confeuro che sottolinea come sia sbilanciato e dannoso per l’agricoltura europea.

