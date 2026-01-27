Mercato Ritorno di Romagnoli Pandolfi in stand-by Attaccante cercasi | Moro sogno azzurro

L’Empoli si prepara a ufficializzare l’acquisto di Simone Romagnoli, che potrebbe essere il primo arrivo durante questa sessione di mercato invernale. La società sta valutando anche altre opzioni, mentre Pandolfi rimane in stand-by. La ricerca di un attaccante continua, con Moro come obiettivo principale per rinforzare la squadra.

Sarà Simone Romagnoli (nella foto) con tutta probabilità il primo acquisto di questa finestra di calcio mercato invernale dell’ Empoli. Un altro grande ex che, a distanza di 44 mesi dall’ultima volta, potrebbe tornare a vestire nuovamente la maglia azzurra. Delle 107 presenze con l’Empoli 31 risalgono per altro alla trionfale stagione in Serie B con Dionisi in panchina. Ormai ai margini della Sampdoria, dove quest’anno ha disputato soltanto 75 minuti nel match vinto 5-1 a Marassi contro il Modena, il 35enne difensore centrale dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Chissà che questa operazione non posso anche sbloccare il passaggio di Carboni al club blucerchiato, con l’Empoli che andrebbe a interrompere anzi tempo il prestito dall’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

