La situazione di mercato della Juventus si evolve con la richiesta di Spalletti di tentare nuovamente l’acquisto di un attaccante. La società valuta le opzioni disponibili, mantenendo un approccio strategico e senza annunci ufficiali. Questo aggiornamento si inserisce nell’ambito delle trattative in corso, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

legata al futuro dell’attacco bianconero. Il mercato della Juventus ruota attorno a un obiettivo chiaro, esplicitamente e nuovamente richiesto da Luciano Spalletti: Jean-Philippe Mateta. Nonostante il recupero di Dusan Vlahovic sia ormai alle porte, il futuro del serbo appare lontano da Torino; con un contratto a soli sei mesi dalla scadenza e la ferma intenzione di non rinnovare per testare il mercato degli svincolati, la società ha deciso di accelerare per un nuovo centravanti. Ne scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: Spalletti ha chiesto di fare un nuovo tentativo per quell’attaccante. La situazione

Durante la partita tra Juventus e Pafos, un episodio ha catturato l’attenzione dei presenti: l’abbraccio tra Spalletti David e un giocatore canadese al momento della sua rete.

La Juve insiste per Mateta: cosa ha chiesto SpallettiLuciano Spalletti ha avallato e proposto un nuovo tentativo per Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. La necessità è condivisa, nonostante l'infortunio di Dusan Vlahovic sia ormai agli ... msn.com

Juventus, Spalletti rilancia Kostic: nuovo ruolo, ma il futuro è già scrittoLa Juve travolge il Napoli, con Kostic che entrando nel finale firma la rete del 3-0 bianconero. Il serbo rilanciato sotto la guida Spalletti ... calciomercato.it

Claudio Zuliani. . Svolta cruciale nel mercato della #Juventus Spalletti vuole il centravanti e tocca alla società accontentarlo. TuttoJuve.com - facebook.com facebook