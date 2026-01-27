Mercato Genoa si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy | può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole

Il Genoa potrebbe perdere Norton-Cuffy già a gennaio. Le voci su un interesse estero si fanno sempre più insistenti. L’esterno destro dei rossoblù potrebbe lasciare il club nel prossimo mercato, con alcune società straniere che lo cercano con decisione. I tifosi restano in attesa di novità, mentre il giocatore si prepara a una possibile nuova avventura lontano da Genova.

Nel mercato Genoa, nelle ultime ore si sono registrati diversi movimenti.

Mercato Genoa, fermento a centrocampo. Chi presto può diventare rossoblùLopez valuta diverse strade: le nuove tracce sono Amorim e Kjaergaard, ma le piste che portano ad Asslani e a Casseres non sono ancora tramontate. Gronbaek verso l’Amburgo ... primocanale.it

Genoa, per Casseres si insiste col Tolosa. Bakambu per l'attacco. Le news di calciomercatoLeggi su Sky Sport l'articolo Genoa, per Casseres si insiste col Tolosa. Bakambu per l'attacco. Le news di calciomercato ... sport.sky.it

Prima il mercato bloccato fino a gennaio, poi le cessioni importanti, l'acquisto di nuovi giocatori sconosciuti anche a Sarri e le telefonate di Lotito in cui discute coi tifosi. Gli ultras della Lazio hanno proposto di disertare Lazio-Genoa e chiesto agli altri tifosi di no - facebook.com facebook

#Frosinone ufficiale #Fini. Arriva in prestito dal #Genoa #SerieB #Mercato #Calciomercato x.com