Memoria tutto ciò che ricordiamo non è mai accaduto | una teoria estrema

Secondo un gruppo di fisici, tutto ciò che ricordiamo potrebbe non essere mai accaduto davvero. La notizia, riportata dal Daily Mail, si basa sull’ipotesi del “ cervello di Boltzmann ”, un concetto audace secondo cui i nostri ricordi potrebbero emergere da fluttuazioni casuali dell’universo piuttosto che da esperienze reali. In pratica, secondo questa teoria, il tuo cervello, completo di ricordi, convinzioni e pensieri, potrebbe essersi formato improvvisamente da una disposizione casuale di particelle. Non sarebbe più necessario che esistesse un mondo fisico corrispondente ai tuoi ricordi: potresti essere semplicemente un “cervello fluttuante” nell’entropia dell’universo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Giorno della Memoria è un’occasione per riflettere sulle atrocità del passato.

Giornata della Memoria, ministro Abodi: E' una staffetta senza fine. La conoscenza è necessariaLa lotta all'antisemitismo è, per questo Governo, un presupposto essenziale, così il ministro Andrea Abodi, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del ... msn.com

Memoria, non figura retorica ma vera infrastruttura della democrazia e algoritmo dell'essere umaniTra le numerosissime ricorrenze che popolano il nostro calendario, la Memoria è - per così dire - la madre di tutte le Giornate. Ed è anche l'unica che sottintende il ... ilmessaggero.it

Un film sull’amore, sulla memoria e su tutto quello che vorremmo dimenticare ma non dovremmo. Nella sua surreale follia,* Eternal Sunshine of the Spotless Mind* resta uno dei film romantici che preferisco in assoluto. - facebook.com facebook