Memoria Meloni | Condanniamo complicità del regime fascista nelle persecuzioni Segre |  non si usi Gaza contro questo giorno

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle leggi razziali del regime fascista, condannando le persecuzioni e sottolineando l'importanza di ricordare quel periodo. Le celebrazioni al Quirinale rappresentano un momento di riflessione sulla storia italiana e sui valori di memoria e responsabilità civica.

 «Oggi torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938». La  premier Giorgia Meloni,  in occasione del Giorno della memoria, sottolinea che l'antisemitismo è «un morbo che è tornato a diffondersi con forme nuove», ma ribadisce l'impegno del governo «per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga che avvelena le nostre società».  Le parole di Meloni arrivano mentre al Quirinale si stanno svolgendo le celebrazioni istituzionali con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica.

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni del regime fascista e le leggi razziali.

