L'articolo analizza le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle leggi razziali del regime fascista, condannando le persecuzioni e sottolineando l'importanza di ricordare quel periodo. Le celebrazioni al Quirinale rappresentano un momento di riflessione sulla storia italiana e sui valori di memoria e responsabilità civica.

«Oggi torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938». La premier Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della memoria, sottolinea che l'antisemitismo è «un morbo che è tornato a diffondersi con forme nuove», ma ribadisce l'impegno del governo «per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga che avvelena le nostre società». Le parole di Meloni arrivano mentre al Quirinale si stanno svolgendo le celebrazioni istituzionali con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Memoria, Meloni: «Condanniamo complicità del regime fascista nelle persecuzioni». Segre: non si usi Gaza contro questo giorno

Approfondimenti su Memoria Meloni

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica.

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni del regime fascista e le leggi razziali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Memoria Meloni

Argomenti discussi: La Shoah e il dovere di non dimenticare; Auto elettriche, Italia terzo Paese al mondo per numero di colonnine di ricarica; Giorno Memoria, Abodi Dare senso e valore a sofferenze di milioni di persone; Sul caso Robinson scintille tra Salvini e Tajani.

Giorno della Memoria, Meloni al Quirinale: Pagina buia, condanniamo la complicità del regime fascistaBandiere a mezz'asta in Senato, Colosseo illuminato dalle 18,30 e momenti di silenzio nelle scuole. Oggi, 27 gennaio, Giorno della ... affaritaliani.it

Giornata della Memoria, Meloni: «Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni»«In occasione del Giorno della Memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ... leggo.it

#27gennaio2026 Giorgia Meloni: "Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime. Torniamo a condannare la complicità del regime fascista. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle Leggi razziali". Così la Presi x.com

La premier Meloni nella Giornata della Memoria: «Una pagina buia della storia italiana, le leggi razziali un'ignominia» - facebook.com facebook